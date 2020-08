La NASCAR riprende i test della Next Gen Car (Di mercoledì 26 agosto 2020) Per la prima volta da marzo, la NASCAR ha ripreso i test della Next Gen Car. Il veicolo più rivoluzionario della storia dello sport è stato messo alla prova sul Dover International Speedway, lunedì e martedì. Lo Stewart Haas Racing ed il suo pilota Cole Custer sono stati chiamati dalla federazione per dare le loro indicazioni sul prototipo, ormai in avanzata fase di sviluppo. Tutte le parti coinvolte si sono dette soddisfatte al termine della sessione. You thought we were done on Sunday?! We've had NASCAR cars on track for 5 days!testing the NextGen car. pic.twitter.com/G0xLzvb8Os— Monster Mile (@MonsterMile) August 25, 2020La Next Gen Car rappresenta un cambiamento epocale per la ... Leggi su sport.periodicodaily

