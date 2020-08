La morte di Viviana e Gioele, cominciata l’autopsia sul corpo del piccolo (Di mercoledì 26 agosto 2020) È cominciata l’autopsia sui resti del piccolo Gioele Mondello, 4 anni, di cui, insieme alla mamma Viviana Parisi, si erano perse le tracce, il 3 agosto, dopo un incidente avvenuto sull’autostrada Messina-Palermo. In base ai risultati della tac eseguita al Policlinico di Messina prima dell’autopsia, nel corpicino c’erano delle pietruzze che potrebbero essere utili ai periti per stabilire il luogo e la data della morte del piccolo. Al lavoro c’è una squadra di esperti, tra cui anche entomologi, geologi, zoologi, esperti in materia di tracce di animali, che cercheranno di stabilire non solo l’orario, ma anche la causa della morte del bimbo e per quanto tempo il corpicino è rimasto nel luogo in cui sono stati rinvenuti i suoi resti. «Poi andiamo a vedere se ci sono segni di lesività macroscopica su questi resti», ha spiegato Daniela Sapienza, medico legale della task force di esperti che parteciperà all’autopsia, «e infine vediamo di determinare l’epoca della morte». Leggi su vanityfair

