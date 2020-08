La mentalità comunista dà il peggio su Briatore (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non mi interessa commentare la bassezza sub-umana di chi, da Selvaggia Lucarelli ad Andrea Scanzi a Chef Rubio, gioisce per la malattia di Flavio Briatore o forse semplicemente non ne sono in grado, perché richiederebbe la penna di uno scrittore, capace di scavare nella lordura dell’animo umano. Né vorrei dire che tutto il polverone sul Billionaire è probabilmente finalizzato a far distrarre della visita che il ministro degli Esteri Cinese ha condotto in Italia, non ufficiale, da cui poco o nulla è trapelato. Mi interessa, da storico, vedere nel caso Briatore la dimostrazione che, in quanto a mentalità comunista, il nostro paese non è certo secondo a Cuba, a Venezuela e forse supera la stessa Cina. Che cosa è la mentalità comunista? È l’idea che ... Leggi su nicolaporro

AlexAlexpri : @Aladino_Rm @TgLa7 @allesword Solito sinistoride parassita invidioso di chi realizza qualcosa tipica mentalita comu… - Lucia39134555 : @recifar @simpaol Si chiama mentalità comunista condita da invidia - cianfru : @BeppeGiulietti @PBerizzi @repubblica @Artventuno @maurobiani @CVerdelli @eziomauro @gadlernertweet Magari si prend… - giopapa : Troppo edulcorata questa narrazione. Sono delle vecchie befane coi capelli rossi e vestiti sciatti indianoidi presi… - GdeRerum : RT @AchilleOrti: @CarloCalenda E’ la mentalità comunista stalinista, la presunta superiorità morale, e’ l’odio politico verso quello che e’… -

Ultime Notizie dalla rete : mentalità comunista La mentalità comunista dà il peggio su Briatore Nicola Porro