"La mascherina non la metto": 22enne frattura la mano a un vigile: arrestato a Roma (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ha reagito con violenza a un controllo dopo essersi rifiutato di indossare la mascherina, ma l’uomo è stato arrestato dalla polizia locale a Fontana di Trevi, nel cuore di Roma. È accaduto ieri sera. Il ragazzo, un italiano di 22 anni, è stato arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.Una pattuglia della polizia locale, durante i controlli nell’area, ha invitato il ragazzo ad indossare la mascherina a causa dell’alto numero delle persone presenti in quel momento.Il giovane in un primo momento si è rifiutato e, quando gli agenti del I Gruppo Centro “ex Trevi” lo hanno avvicinato per chiedergli i documenti, ha reagito tentando di sottrarsi al controllo con la violenza e uno degli operatori nel bloccarlo ha riportato la ... Leggi su huffingtonpost

fattoquotidiano : I RIBELLI DELLA MASCHERINA Sono simili a chi non paga le tasse, che danneggia anche il sistema sanitario: i loro id… - GiovanniToti : - noi diciamo no all'uso della mascherina durante la lezione ma il #Governo dovrà esprimersi in via definitiva e non l'ha ancora fatto - insopportabile : Ogni giorno notizie di contagi per essere stati presenti anche per poco tempo ma senza precauzioni in assembramenti… - Biofafafa : RT @ilmessaggeroit: Roma, «La mascherina non la metto». E rompe la mano al vigile: 22enne arrestato a Fontana di Trevi - momperiglia : RT @HuffPostItalia: 'La mascherina non la metto': 22enne frattura la mano a un vigile: arrestato a Roma -