La Lombardia vuole riaprire subito gli stadi: pronto il provvedimento (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ un’indiscrezione che ha del clamoroso quella che trapela dalla Lombardia e viene rilanciata da Sportitalia. Il governatore Attilio Fontana starebbe infatti pensando di riaprire gli stadi sul territorio regionale per il 25% della capienza. Agli spettatori sarebbe fatto obbligo di indossare le mascherine. Il provvedimento sarà discusso nelle prossime 48 ore per essere subito reso attuativo, salvo impugnazione del Governo. Secondo questa disposizione Inter e Milan, considerata la capienza del Giuseppe Meazza, potrebbero ospitare circa 21mila spettatori a partita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

