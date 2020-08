La lezione del Covid tra i vip. Il peggior virus è politicizzare la mascherina (Di mercoledì 26 agosto 2020) Conosco Flavio Briatore da più di trent'anni. Ho raccontato i suoi successi da manager in Formula Uno, prima con Schumi e poi Alonso. Ho appreso con tristezza del suo ricovero in ospedale, dopo il ... Leggi su quotidiano

fanpage : #covid19 La lezione del giorno - ilriformista : Caro Pd, con questo appello a votare Sì sei fuori strada. Lo sei come lo sei stato in occasione del referendum del… - RickyGreco87 : @repubblica Siete dei geni...'lezione ai repubblicani'. Semmai è una lezione per VOI di sinistra che di democratico… - LucianaCiolfi : 'Non attacco i dem, non voglio dividere il Paese'. La lezione di Melania. Tattica del 'poliziotto buono, poliziott… - annamariavasile : RT @laura_maffi: #Briatore ricoverato al S.Raffaele per Covid, a quanto pare la situazione e' seria.Che serva di lezione a lui,a #Salvini e… -

Ultime Notizie dalla rete : lezione del Saper vivere il «provvisorio» la grande lezione del Covid Avvenire La difesa del “professor Ufo”: «Mai presi soldi dagli studenti»

Memoria difensiva di Antonio Chiumiento, il docente ufologo. Al centro del caso le ripetizioni ai suoi allievi. «Presto la verità in un’autobiografia» «L’unico errore è stato quello di avere impartito ...

Selvaggia Lucarelli dopo la notizia del ricovero di Briatore: «Speriamo che guarisca presto»

E’ di qualche ora la notizia che Flavio Briatore è stato ricoverato, in condizioni serie, al San Raffaele per il Covid. Flavio Briatore, che fino a qualche giorno fa non aveva perso occasione per scag ...

Memoria difensiva di Antonio Chiumiento, il docente ufologo. Al centro del caso le ripetizioni ai suoi allievi. «Presto la verità in un’autobiografia» «L’unico errore è stato quello di avere impartito ...E’ di qualche ora la notizia che Flavio Briatore è stato ricoverato, in condizioni serie, al San Raffaele per il Covid. Flavio Briatore, che fino a qualche giorno fa non aveva perso occasione per scag ...