La Juventus presenta la terza maglia 2020/2021: l’ironia dell’Hull City (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo la presentazione della terza maglia 2020/2021 della Juventus, su Twitter è nato un divertente siparietto con l’Hull City, club inglese storicamente arancio-nero. Infatti la terza divisa dei bianconeri ricorda molto da vicino i colori dalla squadra delle Tigers. Per questo motivo, sotto il profilo ufficiale della Juventus, gli inglesi hanno deciso di commentare con una gif che enfatizza proprio la somiglianza fra i colori e ironizza sulla vicenda. 🤔 https://t.co/hdQjxGJbCD pic.twitter.com/YnpklZ2xQE — Hull City (@HullCity) August 26, 2020 Leggi su sportface

juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Pirlo con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium! LIVE su @JuventusTV… - sportface2016 : La #Juventus presenta la terza maglia che ricorda molto i colori dell’#HullCity: su Twitter arriva il commento del… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ??? #Napoli, #Osimhen si presenta in conferenza stampa ??? 'Spero di fare tanti goal, soprattutto alla #Juventus' #LBDV #Le… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ??? #Napoli, #Osimhen si presenta in conferenza stampa ??? 'Spero di fare tanti goal, soprattutto alla #Juventus' #LBDV #Le… - 17_Peppe : RT @BombeDiVlad: ??? #Napoli, #Osimhen si presenta in conferenza stampa ??? 'Spero di fare tanti goal, soprattutto alla #Juventus' #LBDV #Le… -