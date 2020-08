La Juve offre Khedira alla Roma. C'è anche l'ipotesi Piatek (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono i giorni di Edin Dzeko . Il centravanti è rientrato dalle vacanze e già oggi potrebbe incontrare Fienga per parlare del suo futuro. Il problema per la Roma sarà trovare un sostituto all'altezza, ... Leggi su corrieredellosport

Calciomercato.com

Tramite i propri canali social ufficiali, la Juventus presenta la terza maglia per la stagione 2020-2021, griffata, ovviamente "Adidas": "Un design sorprendete, un colore inedito nella storia della Ju ...Il primo si è già svincolato dal Paris Saint-Germain, tanto da aver deciso di non prendere parte alla final eight di Champions League a Lisbona con la squadra di Tuchel. Un… Leggi ...