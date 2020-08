La Fiorentina vince la Coppa Italia Primavera: battuto il Verona 1-0 (Di mercoledì 26 agosto 2020) REGGIO EMILIA - Il primo trofeo dell'era Commisso è la Coppa Italia Primavera : la Fiorentina , con una rete messa a segno da Dutu all'inizio della seconda frazione di gioco supera il Verona 1-0 e ... Leggi su corrieredellosport

