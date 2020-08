"La disuguaglianza sociale è una ingiustizia che grida al cielo" (Di mercoledì 26 agosto 2020) (AGI) - La pandemia "tempo di incertezza e angoscia", ha messo in rilievo e aggravato "i problemi sociali", soprattutto la disuguaglianza. E "questi sintomi di disuguaglianza rivelano una malattia sociale", un "virus che viene da un'economia malata", in cui "nel mondo di oggi, pochi ricchissimi possiedono più di tutto il resto dell'umanità. E' un'ingiustizia che grida al cielo!". Papa Francesco, durante l'Udienza generale dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, ha proseguito il ciclo di catechesi sulla crisi del Covid-19 analizzando le gravi conseguenze di una "crescita economica iniqua, che prescinde dai valori umani fondamentali" e che "è indifferente ai danni inflitti alla casa comune". Il Pontefice ha rimarcato quanto siano ... Leggi su agi

Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi mercoledì 26 agosto. Sale ancora il numero dei nuovi casi nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.367 positivi. Nuovo ..."Noi stiamo vivendo una crisi, la pandemia ci ha messo tutti in crisi. Ma ricordate: da una crisi non si esce uguali o usciamo migliori o usciamo peggiori. Dopo la crisi continueremo con questo siste ...