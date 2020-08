La denuncia da Capodichino: «In tanti non vogliono il tampone, siamo costretti a rincorrerli» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sul Mattino la denuncia degli operatori dell’Asl Caserta, incaricati di effettuare i tamponi sui viaggiatori sbarcati all’aeroporto di Capodichino di ritorno dalle vacanze. In tanti non vogliono sottoporsi all’esame per paura di dover andare in quarantena e poi ci sono i negazionisti. Provengono dai Paesi a rischio: Croazia, Spagna, Grecia e Malta. «Gli “scettici” rappresentano un 30% dei 600 passeggeri testati in un giorno. Nei 2 giorni di test all’aeroporto abbiamo trovato molti positivi, e tra questi ce n’erano alcuni, asintomatici, che non credono al Covid. Uno scetticismo diffuso specialmente tra i giovani. tanti ragazzini positivi e asintomatici dicevano: perché dovremmo starcene a casa? Noi non ci crediamo al Covid. Si lamentavano della ... Leggi su ilnapolista

