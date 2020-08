La Croazia ha salvato la sua stagione turistica, ma i contagi sono aumentati (Di giovedì 27 agosto 2020) Lo scorso fine settimana è stato raggiunto un nuovo record di contagi: 306 nuovi casi registrati sabato 22 agosto, il numero più alto mai segnalato in Croazia dall’inizio della pandemia. Per dare un’idea delle proporzioni, si consideri che durante la cosiddetta prima ondata del coronavirus, tra marzo e maggio, non si era mai superata quota cento. Inoltre, se si considera il numero di contagi su 100mila abitanti, la Croazia è diventata nelle ultime due settimane il sesto paese peggiore d’Europa, dopo Spagna, Malta, Lussemburgo, Romania e Francia (dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ECDC). Com’era prevedibile, il paese paga la sua stagione turistica, o meglio il tentativo di salvare a ogni costo i mesi di ... Leggi su linkiesta

Lo scorso fine settimana è stato raggiunto un nuovo record di contagi: 306 nuovi casi registrati sabato 22 agosto, il numero più alto mai segnalato in Croazia dall'inizio della pandemia. Per dare un'i ...

