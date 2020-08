La Cina rafforza le relazioni con l’Italia e punta all’Europa (Di mercoledì 26 agosto 2020) La visita del ministro degli Esteri cinese Wang Yi in Italia è il segnale che la Cina non vedeva l’ora di lanciare. Pechino, dopo aver atteso il momento opportuno, al termine dei mesi più neri della pandemia di Covid, ha spedito a Roma un alto funzionario per riprendere il punto del discorso. Dove eravamo rimasti? … La Cina rafforza le relazioni con l’Italia e punta all’Europa InsideOver. Leggi su it.insideover

l_dirauso : #omnibusla7 #agorarai #ITA con #luigidimaio RAFFORZA LEGAMI con DITTATURE:1)#Cina,CHE STRANGOLA #HongKong UCCIDENDO… - annamariamoscar : CINA, GOVERNO RAFFORZA LA PROTEZIONE DELL’ELEFANTE -

Bilaterale Italia-Cina, Di Maio: "La partnership con Pechino è una priorità"

Bilaterale Italia-Cina a Roma. Il ministro Di Maio: “Incontro molto proficuo”. ROMA – Bilaterale Italia-Cina a Roma. A Villa Madama è andato in scena un incontro tra Luigi Di Maio e il suo omologo Wan ...

Incroci pericolosi da Di Maio

È Roma la prima tappa di un tour tra le capitali europee del ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Ad attenderlo a Villa Madama ci sarà Luigi Di Maio, ma in quelle ore davanti al Ministero degli Ester ...

