La Cina potrebbe invadere Taiwan in tre giorni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un’invasione di Taiwan da parte della Cina si concluderebbe in tre giorni con gli Stati Uniti che non avrebbero il tempo per difendere lo Stato alleato, anche a causa dell’impasse politica che si creerebbe. Un worst-case scenario analizzato dall’ammiraglio in pensione James Winnefeld -vice capo dello Stato Maggiore congiunto dal 2011 al 2015- e Michael … InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Cina potrebbe Terre rare, ecco come la Cina potrebbe colpire al cuore il Pentagono Formiche.net Coronavirus, quasi 24 milioni i contagi in tutto il mondo, preoccupa l’India

Nel mondo sono 23.982.150 i casi ufficiali di contagi da Covid-19 in 220 Paesi, mentre i morti sono arrivati a 819.684 secondo la Johns Hopkins University. Lo Stato brasiliano di Rio de Janeiro ha reg ...

Carmignac: elezioni Usa, veri vincitori saranno i titoli industriali - PAROLA AL MERCATO

di Didier Saint-Georges * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 ago - Nel periodo che precede le elezioni statunitensi, per i mercati non solo e' importante sapere chi sara' il probabile vincito ...

