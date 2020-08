La Betafence ipotizza la delocalizzazione in Polonia: a rischio 155 lavoratori di Tortoreto. Scioperano gli operai, martedì riunione al Mit (Di mercoledì 26 agosto 2020) In 155 rischiano di rimanere senza lavoro perché l’azienda ipotizza una delocalizzazione della produzione in Polonia. L’ultima crisi aziendale a finire sul tavolo del ministero dello Sviluppo Economico è quella della Betafence di Tortoreto, in provincia di Teramo. Lavoratrici e lavoratori hanno convocato un’assemblea e sciopero ritrovandosi tutti dallo stesso lato, con un’adesione del 100% all’astensione dal lavoro chiesta da Fiom, Fim e Uilm. Il prossimo passo sarà il confronto al ministero guidato da Stefano Patuanelli con i vertici dell’azienda belga, che produce recinzioni e distribuisce in oltre 100 Paesi, generando anche circa 150 posti di lavoro nell’indotto abruzzese. “Nell’incontro del 1° di ... Leggi su ilfattoquotidiano

