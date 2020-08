La bellezza di Palazzo Cicogna a Milano e l'origine della Scapigliatura milanese" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sta finendo questo caldo agosto e rientrare a Milano, con le strade ancora quasi deserte, è meraviglioso. Camminare per il centro e sentire il rumore delle mie scarpe e lo zampettare di Leone, il mio indomabile cane, che riecheggiano nel silenzio, dona un senso di pace assoluta. Così si apprezza una città profonda e sconosciuta, lontana dalla frenesia a cui siamo abituati e colma di una bellezza talvolta un po' occultata come i famosi cortili, parchi e giardini all'interno di edifici privati. Sono in via Vivaio e sto pensando per esempio che nella seconda metà dell'Ottocento, due erano i punti di ritrovo degli Scapigliati: l'osteria del Polpetta e il giardino dei Cicogna, nella parte coltivata ad ortaglia. A quei tempi corso Monforte terminava sui bastioni chiusi dalle larghe ombre di ... Leggi su liberoquotidiano

