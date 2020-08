Kenya: durante il lockdown sono nati 140 elefanti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dall’inizio della pandemia a marzo almeno 140 elefanti hanno visto la luce nel parco nazionale Kenyano di Amboseli Buone notizie all’ombra del Kilimangiaro. Dall’inizio della pandemia, a marzo, almeno 140 elefanti hanno visto la luce nel parco nazionale Kenyano di Amboseli, nel sud del Paese. Numeri impressionanti, che hanno spinto i responsabili della riserva e i… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

