Katia Noventa “ricompare” e si candida alle Regionali in Veneto: “Al servizio degli altri” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Katia Noventa negli anni 90 e inizi 2000 spopolava sul piccolo schermo: dal Karaoke con Fiorello a Oltremoda alle collaborazioni con Giletti, Trecca, Sabani. Volto televisivo ma anche giornalista, nel curriculum interviste Yasser Arafat, Fidel Castro e il Dalai Lama. Da tempo manca dal piccolo schermo, dal 2012 ha scelto di dedicarsi alle sue passioni: viaggi, cavalli, cani e ha un blog sul sito del Giornale. L’ex conduttrice non tornerà presto in tv perché ha deciso di entrare in politica: “Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni Regionali (il 20 e 21 settembre, ndr) nella lista di Forza Italia – Autonomia per il Veneto“, ha annunciato in un’intervista al settimanale Chi. Un partito che la ... Leggi su ilfattoquotidiano

