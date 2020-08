Juventus, presentata la terza maglia: l’accusa di “plagio” su Twitter (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Juventus ha presentato ufficialmente la terza maglia e sui social spunta un’accusa ironica di plagio da parte dell’Hull City La Juventus ha presentato ufficialmente tramite i suoi canali social la terza maglia da gara per la stagione 2020/2021. Uno dei testimonial scelti è Paulo Dybala, e questa è un’ulteriore conferma sulla permanenza in bianconero, dopo le parole di ieri di Pirlo in conferenza stampa. A proposito di bianconero, il colore scelto quest’anno per la terza maglia è quanto mai originale, con delle macchie nere su uno sfondo arancione. Un accostamento mai utilizzato nella terza maglia dalla Juventus in cui si sono succeduti ... Leggi su bloglive

CalcioWeb : #Juventus, presentata la terza maglia 2020/2021: domina l’arancione [VIDEO] - - acdicerbo : RT @BombeDiVlad: ??| ???? #Juventus, presentata la terza maglia Per la prima volta, il colore dominante è l’arancione ?? ????Il video di pres… - JManiaSite : Presentata la terza #maglia della #Juventus 2020-2021: 'Rispecchierà lo spirito della squadra in campo' - BombeDiVlad : ??| ???? #Juventus, presentata la terza maglia Per la prima volta, il colore dominante è l’arancione ?? ????Il video… - TuttoCalciomer1 : MANCHESTER UNITED: PRESENTATA LA PRIMA OFFERTA PER DOUGLAS COSTA #DouglasCosta #ManchesterUnited #Juventus -