Juventus, Pirlo cancella Sarri: il nuovo tecnico dà l’addio a Higuain (Di mercoledì 26 agosto 2020) Juventus, Pirlo cancella Sarri: il nuovo tecnico dà l’addio a Higuain. Ieri la presentazione dell’allenatore, già chiariti diversi concetti Andrea Pirlo ha già messo in chiaro diversi concetti. Il nuovo tecnico della Juventus – si legge sulla prima pagina di Tuttosport in edicola oggi – dedica ampio spazio al nuovo corso dei bianconeri. Pirlo – si legge – ha dato l’addio a Gonzalo Higuain, ma soprattutto ha annunciato l’inizio di una nuova epoca in casa bianconera. «cancellato» Sarri, ora è il momento di ripartire con un ... Leggi su calcionews24

juventusfc : Le parole di Mister #Pirlo nell'incontro di oggi con i giornalisti: «Sono al posto giusto nel momento giusto» ?????… - juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Pirlo con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium! LIVE su @JuventusTV… - juventusfc : Mister Pirlo e il suo staff al #JMedical ?? #ForzaJuve #FinoAllaFine ?? ?? - LaValejj : RT @SIIIUUUUUUU: Ciao Pipa, ti abbiamo voluto veramente bene ?? #Juventus #Higuain #Pirlo - Giovann34091246 : @cmdotcom Da quando non c'è più Marotta alla Juventus I giornalisti sportivi non sanno più che pesci prendere... P… -