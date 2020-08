Juventus, la terza maglia e il siparietto con l’Hull City: Dybala & Co presentano la nuova divisa firmata Adidas (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Juventus si prepara alla prossima stagione e lo fa in grande stile, è stata infatti presentata ufficialmente la nuova ed inedita terza maglia firmata Adidas.La particolarità che contraddistingue il kit è sicuramente il colore insolito e singolare, l'arancione, che mai era stato utilizzato fino ad ora nella storia del club bianconero. Lo scopo, rivelano i creatori, è sicuramente quello di riflettere lo spirito della squadra in campo e di dare rilievo al mondo dell'arte. A renderla nota sono stati i componenti della squadra in una clip, primo tra tutti Paulo Dybala che ha sfilato insieme al nuovo allenatore Andrea Pirlo e ai compagni Bonucci, De Ligt, Bentancur, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa.Una ... Leggi su mediagol

