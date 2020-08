Juventus, in arrivo il centrocampista Weston McKennie dallo Schalke 04 (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Juventus avrebbe trovato l’accordo con lo Schalke 04 per l’acquisto di Weston McKennie in prestito con diritto di riscatto La Juventus avrebbe trovato l’accordo con lo Schalke 04 per l’acquisto di Weston McKennie secondo quanto riportato da Sky Sport. Il centrocampista statunitense arriverebbe in prestito oneroso (circa 3 milioni) con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. La società bianconera è così molto vicina al primo acquisto della sessione estiva di mercato dopo Dejan Kulusevski dal Parma, il cui accordo era stato raggiunto già a gennaio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, in arrivo Weston McKennie dallo Schalke 22enne americano in prestito con diritto di ris… - tvdellosport : ?? J MEDICAL ?? Parte il primo giorno di ritiro della nuova #Juventus di #Pirlo con i controlli ai calciatori ?? L'… - Eurosport_IT : Un difensore americano per la Juventus ???? Weston McKennie pronto a diventare bianconero ?? #CalcioMercato |… - RobertoMerlino1 : Un americano alla Juve ??Eurosport : Sorpresa Juventus: in arrivo Weston McKennie dallo Schalke 04 - MomentiCalcio : #Juventus, in arrivo #WestonMcKennie dello #Schalke 04 -