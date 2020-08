Juventus Higuain, la parabola discendente del Pipita (Di mercoledì 26 agosto 2020) : dal valore dei 90 milioni a un esubero di lusso pronto a lasciare Torino Ormai siamo ai saluti finali. Lo ha confermato lo stesso Pirlo, Gonzalo Higuain è sempre più lontano dalla Juventus. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla parabola discendente dell’argentino. Da mister 90 milioni di euro a uomo chiave, fino ad arrivare alla situazione attuale: al momento il Pipita resta uno dei giocatori più costosi, ma i bianconeri non possono più andare avanti con l’argentino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tancredipalmeri : Comunque si sta scartando troppo presto la Juventus dalla corsa per Messi. Ma con i 50 milioni per Rugani, i 50 pe… - DiMarzio : “#Higuain? Abbiamo deciso che le strade si devono separare. È stato messo da parte in maniera molto serena” #Juve,… - marcoconterio : ?? #Pirlo: 'Ho parlato con #Higuain: è stato un campione ma le strade si separeranno'. #Juventus - _juvenews : Juve, Higuain da eroe a troppo caro. La parabola dell’uomo da 90 milioni - misorecordsuk : Juve, Higuain da eroe a troppo caro. La parabola dell’uomo da 90 milioni #Juve #Juventus -