Juventus, chi è Weston McKennie? Un tank americano col marchio tedesco: il mediano che mancava (Di mercoledì 26 agosto 2020) Colpo a sorpresa in vista per la Juventus: Weston McKennie potrebbe presto arrivare alla corte di Andrea Pirlo. Un rinforzo utile per la mediana che ha già perso Pjanic, sostituito da Arthur, Matuidi e presto vedrà partire anche Khedira. Weston McKennie è un centrocampista che mancava alla Juventus. Il classe 1998 nativo del Texas è un vero e proprio carro armato: le doti fisiche sono la sua arma principale, un bestione di 185 cm per un’ottantina di chili, tutt’altro che statico e con un carburante inesauribile in corpo che gli permette di correre su e giù per il campo per tutta la gara. Pool/Getty ImagesCresciuto con il sogno dell’NFL ma formatosi come calciatore a 8 anni in Germania, seguendo il padre militare ... Leggi su sportfair

