Juventus, cena di mercato tra Paratici e Carnevali: sul piatto il cartellino di Locatelli (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tra gli obiettivi di mercato della Juventus di Andrea Pirlo c’è Manuel Locatelli, centrocampista classe ’98 del Sassuolo, reduce da due ottime stagioni sotto la guida di Roberto De Zerbi. Pirlo apprezza molto le caratteristiche del giocatore, che può essere impiegato sia davanti la difesa che da mezzala, e la società sta provando ad accontentarlo … L'articolo Leggi su dailynews24

DiMarzio : #Juventus, cena con il #Sassuolo per #Locatelli - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: La Juventus fa sul serio per Locatelli: cena di mercato con il Sassuolo - nabilaa_ju : RT @DiMarzio: #Juventus, cena con il #Sassuolo per #Locatelli - j4gham : RT @TUTTOJUVE_COM: La Juventus fa sul serio per Locatelli: cena di mercato con il Sassuolo - TUTTOJUVE_COM : La Juventus fa sul serio per Locatelli: cena di mercato con il Sassuolo -