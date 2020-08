Juventus, c’è già il primo acquisto per Pirlo: dalla Bundesliga ecco McKennie (Di mercoledì 26 agosto 2020) primo colpo di mercato per la Juventus che pesca in Germania. Il ds Paratici, secondo quanto riporta Sky Sport, ha chiuso già per Weston McKennie, centrocampista classe '98 dello Schalke 04. Operazione in prestito oneroso (3,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 18 milioni.Lo statunitense McKennie in questa stagione ha collezionato 28 presenze in Bundesliga e realizzato 3 gol. Nato e cresciuto in Texas, McKennie è arrivato in Germania nel 2017 e già l'anno successivo era fisso nella rosa dello Schalke 04, che ha concluso al secondo posto la Bundesliga nel 2018. Nonostante la giovane età, il duttile centrocampista ha già collezionato 19 presenze e 6 goal con la nazionale USA, mentre sfiora le ... Leggi su itasportpress

