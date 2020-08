Juventus, Arthur: “Inizio di un nuovo sogno” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Arthur Melo, nuovo acquisto della Juventus, sembra aver già dimenticato i giorni passati al Barcellona. Il centrocampista brasiliano, infatti, ha postato una foto sul profilo ufficiale Instagram che lo ritrae durante il primo allenamento con la maglia bianconera con tanto di didascalia: “Inizio di un nuovo sogno”. Visualizza questo post su Instagram Inizio di un nuovo sogno. 🇮🇹🙌🏻💪🏻 #FinoAllaFine Un post condiviso da Arthur Melo (@Arthurhmelo) in data: 25 Ago 2020 alle ore 12:51 PDT Leggi su sportface

