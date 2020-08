Jasmine e Bido Carrisi, notte brava per i figli di Al Bano e Loredana Lecciso [FOTO] (Di mercoledì 26 agosto 2020) Jasmine e Bido Carrisi al centro dell’attenzione Da qualche settimana Jasmine Carrisi ha rubato la scena ai suoi genitori. La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso sta ottenendo un grande successo grazie all’uscita del suo primo singolo che si intitola ‘Ego’. La 19enne ha un grosso seguito anche su Instagram mentre il fratello più piccolo Bido si dedica alle passioni dei ragazzi della sua età. E proposito dei fratelli Carrisi, qualche ora fa la giovane ha condiviso nelle sua Stories su IG una FOTO in compagnia di alcuni amici e di suo fratello. Immagini che mostrano la loro notte brava presso le tenute di Cellino San Marco. Ma ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Albano, i figli Jasmine e Bido pubblicano sui social le foto di una notte brava - zazoomblog : Jasmine e Bido notte brava per i figli di Albano Carrisi e Loredana Lecciso - #Jasmine #notte #brava #figli… -

Ultime Notizie dalla rete : Jasmine Bido

Come abbiamo avuto moto di raccontare anche in occasione della pubblicazione di altri articoli, l’estate dei membri della famiglia Carrisi a Cellino San Maro sembra essere davvero molto, ma molto movi ...Albano Carrisi, suo malgrado, è sempre al centro del gossip. Lui che da sempre è riservato e schivo, si trova sempre sulle copertine dei giornali o per i suoi figli o per il suo rapporto con Loredana ...