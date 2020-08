James Rodriguez all’Everton: Ancelotti lo ha convinto (Di mercoledì 26 agosto 2020) E alla fine ci pensa Carletto... Verrebbe proprio da dire così in merito al fututo di James Rodriguez che sino alle scorse ore sembrava davvero incerto. Il calciatore del Real Madrid dovrebbe vestire la maglia dell'Everton e ritrovare, appunto, mister Ancelotti.James Rodriguez: sì ad Ancelotticaption id="attachment 857127" align="alignnone" width="661" James Rodriguez (getty images)/captionSecondo quanto si apprende da Marca, James Rodriguez avrebbe rotto gli indugi e, a fronte di diverse offerta sul tavolo, avrebbe scelto quella dell'Everton. Il motivo è da ricondurre a Carlo Ancelotti, attuale allenatore dei Toffees. Il tecnico di Reggiolo si sarebbe mosso in prima persona per ... Leggi su itasportpress

