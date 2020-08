Jacob Blake, giorni di scontri in Wisconsin: due morti e due feriti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Due morti e due feriti. È il bilancio degli scontri tra manifestanti e polizia a Kenosha, in Wisconsin, nella terza notte di proteste dopo che Jacob Blake, 29 anni, afroamericano, è stato colpito alla schiena da sette colpi di pistola da un agente. Blake è rimasto paralizzato dalla vita in giù. Leggi anche: Wisconsin, agente spara a un afroamericano alla schiena Ancora non si conosce l’identità delle vittime né la dinamica dell’accaduto, ma alcuni video che girano in rete mostrano numerose persone correre in strada mentre si sentono colpi d’arma da fuoco. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

