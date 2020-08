Italia, aereo precipita e si schianta al suolo: ci sono morti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Questo il post sui social dei vigili del fuoco: Incidente nel cielo di Cassano allo Jonio (CS), dove un velivolo ultraleggero è precipitato al suolo incendiandosi. Deceduti i due occupanti, tre squadre di #vigilidelfuoco al lavoro, in corso l’accertamento delle cause da parte degli enti preposti #26agosto 10:40 La tragedia a Cassano allo Jonio dove un deltaplano a motore da turismo è precipitato schiantandosi al suolo in contrada Murata. (Continua...) CASSANO ALLO IONIO – Un deltaplano a motore con due persone a bordo, è precipitato nel territorio di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Le due persone, delle quali al momento non sono state rese note le generalità, che si trovavano a ... Leggi su howtodofor

- ilmessaggeroit : Aereo da turismo precipita nel Cosentino: morti gli occupanti -