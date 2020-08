Ischia a luci rosse, 52enne fittava appartamenti per incontri hot: denunciato (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’uomo aveva trasformato due appartamenti a Ischia in locali per appuntamenti a luci rosse: l’attività veniva anche pubblicizzata con annunci sul web. I carabinieri di Casamicciola Terme (Napoli), sull’isola di Ischia, hanno denunciato un 52enne, incensurato, del posto per sfruttamento della prostituzione. Aveva trasformato due appartamenti in locali per appuntamenti a luci rosse: l’attività – … Leggi su 2anews

