"Io ero l'amante di sua moglie e lui guardava". Capito il reverendo? Lo scandalo sessuale che sconvolge l'America (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un tremendo scandalo sessuale si abbatte sul reverendo Jerry Falwell Junior e, di riflesso, su Donald Trump. Il leader evangelico e capo della Liberty University, grande sostenitore del presidente Americano. è finito nella polvere dopo le rivelazioni di un 29enne di origine cubano-messicana, Giancarlo Granda, ex sorvegliante della piscina dell'hotel Fontainebleau di Miami. Il ragazzo ha rivelato di essere stato l'amante di Becki Falwell, moglie del reverendo, per ben 7 anni tra il 2012 e il 2018. Il vero imbarazzo nasce però dal fatto che secondo Granda, Falweel Junior assisteva agli incontri sessuali della moglie e dell'amante standosene in un angolo della stanza. Un rapporto a tre decisamente ... Leggi su liberoquotidiano

Fa sorridere pensare che sia nata ad Alessandria sentendola imitare alla perfezione gli accenti dei quartieri romani nei video che l'hanno resa celebre sui social. L'attrice Pilar Fogliati ha 27 anni ...

Movimento Democratico o Partito 5 Stelle? Si sono mandati a vaffa (o, meglio, Grillo ci mandava il Pd). Si sono guardati in cagnesco: erano i giorni di Bibbian o. Si sono avvicinati, si sono annusati, ...

