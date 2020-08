Io e te, Kledi Kadiu racconta Maria De Filippi: “È rimasta nel mio cuore” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ospite della puntata odierna di Io e te, il ballerino Kledi Kadiu si è raccontato a tu per tu con il conduttore Pierluigi Diaco. A cominciare da una figura importantissima che ha segnato nel profondo la sua carriera: Maria De Filippi. La conduttrice l’ha “lanciato” sui piccolo schermo e di lei Kledi racconta: “È tosta, esigente, seria“. Kledi Kadiu ospite a Io e te Io e te, uno dei programma targati Rai che continuano ad andare in onda quest’estate, ha sempre come protagonisti esponenti della televisione e dello spettacolo italiano. Nella puntata andata in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 agosto, il conduttore Pierluigi Diaco ha accolto nel suo studio ... Leggi su thesocialpost

