Inter, ecco i piani di mercato: vicino Tonali, Skriniar in uscita (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano, 26 agosto 2020 " Il confronto di ieri tra Antonio Conte e l'Inter è servito non solo per appianare divisioni e polemiche ma anche per imbastire in maniera definitiva il prossimo mercato. Da un ... Leggi su quotidiano

FcInterNewsit : Minguella (ex agente di Messi): 'Leo ha già un altro club, è l'Inter. Ecco perché' - Corriere : Attenzione alla Juventus - Inter : ?? | MESSAGGIO L’affetto degli #InterFans per i nerazzurri è arrivato fino al Presidente. Ecco il messaggio di Stev… - L_indiscreto : @passione_inter Ecco prendiamo Dzeko per Lautaro ... allora mettiamo il testone sotto la sabbia e .... soffiare ! - Lupenv : Estate 2019 : #guardiola alla #juve è fatta!! ..manca la firma .. domani atterra .. siamo vicini alla fumata bianca… -