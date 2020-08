Insulti sessisti contro Lucia Azzolina: “Io educherò i vostri figli al rispetto”, dice il ministro (Di mercoledì 26 agosto 2020) Pioggia di Insulti sessisti sui social contro il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Ma la grillina non si scompone e risponde con fermezza. Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha scelto Facebook per rispondere ai tanti Insulti sessisti pubblicati da ” Commenti leghisti”, un gruppo Facebook nato per segnalare la violenza verbale che ha invaso il web. La … L'articolo Insulti sessisti contro Lucia Azzolina: “Io educherò i vostri figli al rispetto”, dice il ministro proviene da ... Leggi su leggilo

fattoquotidiano : Insulti sessisti a Lucia Azzolina in un gruppo Facebook leghista, lei commenta: “Nessuna dovrà mai più leggere comm… - CatalfoNunzia : Gravissimi gli insulti sessisti rivolti su Facebook a @AzzolinaLucia. Da donna, prima ancora che da ministro, ti so… - HuffPostItalia : Azzolina pubblica insulti sessisti ricevuti. E scrive: “Nessuna donna dovrà mai più leggere commenti così infimi' - sonia_carletti : RT @ValeriaValente_: Gli insulti sessisti rivolti a @AzzolinaLucia da un gruppo di leghisti sui social non sono una questione di polemica p… - skiro49 : RT @CatalfoNunzia: Gravissimi gli insulti sessisti rivolti su Facebook a @AzzolinaLucia. Da donna, prima ancora che da ministro, ti sono vi… -