"Insieme per alcuni giorni nella villa". Iannone, la bomba della fonte anonima. Chi è lei? Il clamoroso intreccio con Belen (Di mercoledì 26 agosto 2020) Motori accesi. Marcia ingranata. Andrea Iannone, il super pilota di MotoGp, si è fidanzato con Soleil Sorgè (ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Luca Onestini e protagonista qualche mese fa di un flirt con Jeremias Rodriguez). La bomba è del settimanale Chi che pubblica le foto. “Escono Insieme ed hanno trascorso alcuni giorni in una villa”, svela una fonte anonima. Sembrerebbe un flirt estivo. Quanto durerà? Impossibile saperlo. Iannone è stato fidanzato un paio di anni con Belen Rodriguez, conosciuta grazie all'amicizia proprio con Jeremias. Poi tutto ... Leggi su liberoquotidiano

Spettacoli e Cultura - Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede ...

Arrivederci Festa del Rugby “Scelta dettata dal senso di responsabilità”

Rinvio al 2021 della Festa del Rugby di Piacenza, la nota del presidente e del consiglio direttivo ASD Rugby Lyons Come società Rugby Lyons possiamo affermare di aver affrontato fin dall’inizio questa ...

