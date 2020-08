Innovazione, test di protocolli e algoritmi: lanciato il bando Fed4FIRE+ (Di mercoledì 26 agosto 2020) Aperte le candidature per il bando “8th Fed4FIRE+ Competitive Call – Innovative Experiments Category Medium Experiments” del progetto Fed4FIRE+. L’obiettivo principale di questo bando è quello di rendere le infrastrutture federate di Fed4FIRE+ direttamente disponibili per l’esecuzione di esperimenti innovativi sia presso organizzazioni industriali (comprese le PMI) che di ricerca. Esempi di tali esperimenti possono includere la sperimentazione di nuovi protocolli o algoritmi, misure di performance o test di scalabilità. Il massimo finanziamento per ciascun esperimento è pari a 60.000 euro e la durata dello stesso non può superare i 5 mesi. Il bando finanzierà al massimo 4 ... Leggi su ildenaro

NAntoniomaria : @Dan_passover @Ruffino_Lorenzo - zanchettin83 : RT @ITALICOM1: COVID-19: YuMi il robot collaborativo per analizzare test sierologici - paolopicone70 : RT @ITALICOM1: COVID-19: YuMi il robot collaborativo per analizzare test sierologici - ITALICOM1 : COVID-19: YuMi il robot collaborativo per analizzare test sierologici - StartMagNews : RT @alberto_parini: Vaccini anti Covid-19, ecco dove saranno effettuati i test -

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione test Innovazione, test di protocolli e algoritmi: lanciato il bando Fed4FIRE+ Il Denaro Innovazione, test di protocolli e algoritmi: lanciato il bando Fed4FIRE+

Aperte le candidature per il bando “8th Fed4FIRE+ Competitive Call – Innovative Experiments | Category Medium Experiments” del progetto Fed4FIRE+. L’obiettivo principale di questo bando è quello di re ...

Contro il coronavirus in campo anche Yumi, il robot "collaborativo" che analizza i test sierologici

È dotato di due braccia ed è stato progettato per una nuova era dell'automazione dove persone e robot lavorano fianco a fianco sulle stesse attività: il robot collaborativo YuMi di ABB è stato utilizz ...

Aperte le candidature per il bando “8th Fed4FIRE+ Competitive Call – Innovative Experiments | Category Medium Experiments” del progetto Fed4FIRE+. L’obiettivo principale di questo bando è quello di re ...È dotato di due braccia ed è stato progettato per una nuova era dell'automazione dove persone e robot lavorano fianco a fianco sulle stesse attività: il robot collaborativo YuMi di ABB è stato utilizz ...