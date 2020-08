Influenza stagionale, l’allarme di Federfarma: siamo quasi a settembre e “nelle farmacie mancano i vaccini” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il prossimo autunno la vaccinazione antInfluenzale sarà fondamentale per agevolare la diagnosi di Covid-19 e gestire i casi sospetti, soprattutto considerando l’attuale ripresa dell’epidemia. Sarà importante vaccinare, oltre i soggetti a rischio, la maggior parte della popolazione attiva per evitare il congestionamento della sanità territoriale. Per questo Federfarma, attraverso la capillare rete delle oltre 18.000 farmacie associate, offre la massima disponibilità a collaborare con le istituzioni per incrementare significativamente i livelli di copertura vaccinale. “Le farmacie sono pronte a distribuire i vaccini messi a disposizione dal SSN secondo termini e modalità da stabilire, anche per conto delle Amministrazioni regionali che vorranno renderli ... Leggi su meteoweb.eu

AlbertoBagnai : Ovviamente scopriremo che quest’anno sono molto diminuite le morti per influenza stagionale, ecc. - antoniocaperna : Influenza stagionale. Federfarma, rischio carenza vaccini in farmacia - dermanewsok : Influenza stagionale. Federfarma, rischio carenza vaccini in farmacia - salutedomani : Influenza stagionale. Federfarma, rischio carenza vaccini in farmacia - saluteh24com : Influenza stagionale. Federfarma, rischio carenza vaccini in farmacia -