Influenza, Federfarma lancia l’allarme: “Mancano i vaccini” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Influenza, spunta un grosso problema in vista dell’autunno e della domanda di vaccini anti-Influenzali. Ovvero mancano il medicinale necessario per tutti gli italiani. A lanciare l’allarme è direttamente Federfarma. Manca il vaccino. E non solo quello per il Covid-19. Federfarma, infatti, lancia l’allarme per l’antifluenzale in vista dell’autunno e del consiglio dato dalle Istituzioni nel … L'articolo Influenza, Federfarma lancia l’allarme: “Mancano i vaccini” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

