Incredibile a Roma: incidente “sandwich”, tre auto si scontrano in zona Tiburtina (FOTO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ha davvero dell’Incredibile l’incidente verificatosi a Roma oggi pomeriggio, mercoledì 26 agosto 2020, in zona Tiburtina, precisamente in Via Filippo Meda. Tre auto sono infatti rimaste coinvolte in un sinistro rocambolesco intorno alle ore 15.00 che le ha portate…ad incastrarsi addirittura tra loro. incidente in Via Filippo Meda Due dei tre conducenti dei veicoli, entrambe donne, sono finite così in ospedale anche se le loro condizioni non destano preoccupazione. Il terzo guidatore è invece rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale (gruppo Tiburtino) che ora sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro. Stando ai primi rilievi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Incredibile a Roma: incidente “sandwich”, tre auto si scontrano in zona Tiburtina (FOTO) - CorriereCitta : Incredibile a Roma: incidente “sandwich”, tre auto si scontrano in zona Tiburtina (FOTO) - mbmarino : @cipgianni @Benjo36888305 @repubblica Dopo l’Expo, Milano si è rilanciata in un modo incredibile... quando penso ch… - etruc : @cjmimun Sono tornato a Roma (da turista) dopo 4 anni: incredibile il declino della città, anche nelle zone più cen… - CinqueNews : Roma, ubriaco entra in un bar e scaraventa tutto all’aria poi fa una cosa incredibile -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile Roma Incredibile a Barcellona: Messi se ne va Siamo la Roma MARINO – Alla palestra Sport&Salute corso di arti marziali per diversamente abili. I propositi di Matteo Giustinelli

Nelle prossime settimane Marino e i Castelli Romani potrebbero diventare un punto di riferimento forte in ambito sportivo nella provincia di Roma. La palestra Sport&Salute, infatti, ha diramato sui pr ...

Raffaella Carrà a 76 anni vive qui: due case così, riuscite a crederci? [FOTO]

Dove vive un’icona come Raffaella Carrà? Una carriera incredibile, cachet da far impallidire e la fama concessa solo alle vere regine dello spettacolo. Oggi la regina del varietà ha 76 anni e non è sc ...

Nelle prossime settimane Marino e i Castelli Romani potrebbero diventare un punto di riferimento forte in ambito sportivo nella provincia di Roma. La palestra Sport&Salute, infatti, ha diramato sui pr ...Dove vive un’icona come Raffaella Carrà? Una carriera incredibile, cachet da far impallidire e la fama concessa solo alle vere regine dello spettacolo. Oggi la regina del varietà ha 76 anni e non è sc ...