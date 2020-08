Incidenti stradali, sono 2,6 mln i veicoli senza assicurazione in Italia (Di mercoledì 26 agosto 2020) AGI - Un po' meno che negli anni passati. Ma sempre tanti. Troppi. sono 2,6 milioni in Italia i veicoli che circolano senza assicurazione, il 5,9% del totale (45,1 milioni): erano 2,7 milioni nel 2018, 2,8 milioni nel 2017, 2,9 milioni nel 2016, 3,4 milioni nel 2015 e 3,9 milioni nel 2014. La stima, aggiornata al 31 dicembre 2019, è dell'Ania, l'Associazione Italiana fra le imprese assicuratrici, che nel suo ultimo Rapporto ha elaborato i dati forniti dalla Motorizzazione civile che a sua volta detiene i dati del Pra (Pubblico registro automobilistico). Dati che, va ricordato, si riferiscono a tutto il parco circolante su strada suddiviso per le categorie degli autoveicoli (4 ruote) e motoveicoli (2 ruote). ... Leggi su agi

