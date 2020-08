Incidenti stradali, sono 2,6 mln i veicoli senza assicurazione in Italia (Di mercoledì 26 agosto 2020) AGI - Un po' meno che negli anni passati. Ma sempre tanti. Troppi. sono 2,6 milioni in Italia i veicoli che circolano senza assicurazione, il 5,9% del totale (45,1 milioni): erano 2,7 milioni nel 2018, 2,8 milioni nel 2017, 2,9 milioni nel 2016, 3,4 milioni nel 2015 e 3,9 milioni nel 2014. La stima, aggiornata al 31 dicembre 2019, è dell'Ania, l'Associazione Italiana fra le imprese assicuratrici, che nel suo ultimo Rapporto ha elaborato i dati forniti dalla Motorizzazione civile che a sua volta detiene i dati del Pra (Pubblico registro automobilistico). Dati che, va ricordato, si riferiscono a tutto il parco circolante su strada suddiviso per le categorie degli autoveicoli (4 ruote) e motoveicoli (2 ruote). ... Leggi su agi

PALAIA. Un lungo intervento per cercare di soccorrere un operaio agricolo, di 28 anni di Pescia, rimasto incastrato sotto il suo trattore che si è ribaltato all’improvviso. L’incidente sul lavoro è av ...

Oltrarno, troppi incidenti all’incrocio E spuntano i cartelli fai-da-te

Piccoli gesti di resistenza urbana in Santo Spirito. All’incrocio tra Borgo Tegolaio e via Mazzetta, da due giorni, è spuntato un cartello stradale realizzato dai commercianti e dai residenti del rion ...

