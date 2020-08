In Gran Bretagna i tifosi tornano allo stadio: ammessi 2.500 spettatori per l'amichevole Brighton-Chelsea (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il calcio riapre al pubblico, almeno in Gran Bretagna. Lo fa in maniera nettamente ridotta, con un massimo di 2.500 tifosi che potranno assistere all'amichevole tra Brighton e Chelsea in programma ... Leggi su leggo

LaStampa : #Covid_19 La Gran Bretagna avrà cinque dosi di #vaccino per ogni cittadino. Per l’Italia intesa con Germania, Franc… - repubblica : La foca è stanca: si fa dare un passaggio sulla tavola da paddle - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Artemisia Gentileschi, Autoritratto come allegoria della Pittura, 1638–1639, Kensingto… - bisagnino : Bandiera arcobaleno e staff tutto Lgbt: in Gran Bretagna arriva il primo treno Gay pride - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: In Gran Bretagna i #tifosi tornano allo stadio: ammessi 2.500 spettatori per l'amichevole Brighton-Chelsea -