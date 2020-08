In giro per Napoli nonostante il divieto di dimora: scoperto e arrestato – Il Nome (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su segnalazione di un collega libero dal servizio, sono intervenuti in corso Garibaldi per un uomo che stava camminando con fare sospetto in direzione del Borgo Sant’Antonio. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato l’uomo in vico Santa Maria della Fede dove quest’ultimo, alla vista della volante, ha tentato la fuga per poi essere bloccato dopo un inseguimento ed una colluttazione con gli operatori. I poliziotti hanno accertato che l’uomo, Vincenzo Falanga, 37enne napoletano sottoposto alla misura del divieto di dimora nella Regione Campania, era destinatario di un’ordinanza di sostituzione della misura in atto con quella della custodia cautelare in carcere, emessa ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : giro per «I consigli comunali in streaming sono una presa in giro per la città» La Voce Apuana Il team di Ivan Basso della Fondazione Alberto Contador insieme a EOLO

Nuovo sponsor per il team che sposa anche il sostegno di Kometa, in qualità di co-sponsor ufficiale: l’accordo partirà nel 2021 e avrà una durata di tre anni La Fondazione Alberto Contador e Ivan Bass ...

Gigi che costruisce ponti per una Padova più accogliente

È tra i fondatori dello sportello legale Vis à vis negli spazi del Bioslab, ora murati «Tutto è iniziato con la Prandina. E quante belle persone abbiamo incontrato...» Ora non ci sono più porte ma sol ...

