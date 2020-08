In che modo riprendono gli interventi di chirurgia elettiva per melanoma, nei Paesi Bassi, dopo i ritardi causati dal COVID-19 (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROTTERDAM, Paesi Bassi e SAN DIEGO, 26 agosto 2020 /PRNewswire/



SkylineDx ha firmato un accordo di collaborazione con un consorzio clinico multidisciplinare dei Paesi Bassi che ha pianificato e organizzato un trial clinico per implementare un'innovativa tecnologia diagnostica volta a gestire l'offerta di assistenza in maniera continuativa, in un momento in cui le risorse sono sotto pressione a causa del COVID-19. Lo strumento diagnostico, il Merlin Assay, individua i pazienti affetti da melanoma (cancro della pelle) per i quali il rinvio dell'intervento chirurgico di biopsia del linfonodo sentinella (SLNB) sarebbe a rischio minimo, consentendo ai medici di effettuare il triage con più attenzione e di allocare le risorse in modo adeguato. Circa l'80% dei ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : che modo CarNext.com: in che modo il covid-19 ha influito sulla mobilità Gripdetective Inizia a Rimini la luminosa carriera di Emma Gramatica

RIMINI. Dedico il brano che segue – sessantacinquesimo della serie “Fatti e personaggi della cronaca riminese tra Ottoce ...

Da oggi test al porto di Livorno e nelle stazioni. Presto tamponi anche per i pendolari

Il presidente Rossi firma l’ordinanza su tamponi gratis a chi arriva da fuori regione L’obiettivo è di garantire l’esame volontario anche a chi viaggia sui treni regionali FIRENZE. Test gratuiti e vol ...

