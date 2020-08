In 1500 si presentano alle selezioni del film di Sorrentino, la produzione chiude il casting per assembramento (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ieri, a Palazzo Fondi, si è svolto il casting per il nuovo film di Paolo Sorrentino, “E’ stata la mano di Dio”. Ma la produzione ha dovuto interrompere la selezione a metà perché gli assembramenti erano diventati ormai fuori controllo. La vicenda è raccontata da Repubblica Napoli, che riporta le parole dell’assistente alla produzione agli aspiranti attori assiepati fuori dal Palazzo. «Il casting è chiuso. È pericoloso stare qui assembrati in così tanti. La vostra partecipazione è andata oltre le nostre aspettative. Non è stato rispettato l’ordine pubblico e siamo costretti a fermarci». Più della metà degli oltre 1500 aspiranti figuranti è dunque ... Leggi su ilnapolista

napolista : In 1500 si presentano alle selezioni del film di Sorrentino, la produzione chiude il casting per assembramento Su R… - PetraccaMario : @IlariaBifarini Il trend si può avere anche a tamponi zero, ti si presentano 500 malati Covid, il giorno dopo mille… -

Ultime Notizie dalla rete : 1500 presentano AOC, quattro monitor gaming con refresh rate da 165 Hz e curvatura da 1500R Hardware Upgrade Ram 1500: un progetto digitale immagina un’alternativa al TRX

All’inizio di questa settimana, Ram ha presentato ufficialmente l’attesissimo Ram 1500 TRX, ossia il modello che tutti gli amanti dell’off-road e delle alte prestazioni stavano aspettando come alterna ...

Ram 1500 TRX: ecco perché abbiamo atteso tanto per la versione di produzione

Ci sono voluti quattro anni per permettere a Ram di trasformare il nuovo Ram 1500 TRX da una concept car a un veicolo da strada e nelle scorse ore è stato rivelato il motivo. Quando la casa automobili ...

All’inizio di questa settimana, Ram ha presentato ufficialmente l’attesissimo Ram 1500 TRX, ossia il modello che tutti gli amanti dell’off-road e delle alte prestazioni stavano aspettando come alterna ...Ci sono voluti quattro anni per permettere a Ram di trasformare il nuovo Ram 1500 TRX da una concept car a un veicolo da strada e nelle scorse ore è stato rivelato il motivo. Quando la casa automobili ...