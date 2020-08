Ilaria D’Amico lascia il calcio su Sky (Di mercoledì 26 agosto 2020) La conduttrice Ilaria D’Amico dopo 18 anni lascia il calcio e lo sport, la D’Amico al termine della finale di Champions League, ha salutato con emozione chi in questo percorso l’ha accompagnata e sostenuta: “Sono stati anni incredibili, grazie ai miei compagni di viaggio. È stato un percorso unico e un privilegio enorme. Il calcio è sempre con me”. “Sono stati anni incredibili, da quando eravamo all’inizio, con tante valigie vuote da riempire” ha detto D’Amico che ha intervistato in questi anni i tantissimi protagonisti tra allenatori e giocatori, con 15 stagioni alla guida di Sky calcio Show, 2 a Champions League Show, 3 Mondiali, le Olimpiadi di Londra del 2012 e tanti altri eventi raccontati in diretta. Al termine dell’ultima ... Leggi su people24.myblog

