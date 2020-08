Ilaria Capua bacchetta gli scienziati: «La pandemia si poteva evitare, hanno fallito. Ora la sfida è riorganizzare la vita di tutti» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 agosto)«Era illusorio pensare che con l’estate si sarebbe “ritirato”. I virus non pensano e non guardano in faccia nessuno: sono macchine». È il giudizio di Ilaria Capua, virologa e direttrice del One Health Center dell’Università della Florida. La ricercatrice al Corriere della Sera assicura: «Non ci troviamo davanti a una seconda ondata». Ma l’età media della popolazione positiva al Coronavirus si è abbassata e il rischio è che i giovani infettino genitori e nonni: «È questa la nuova sfida – dice Capua – riorganizzare la vita della popolazione a rischio. Non si parla di lockdown, ma di comportamenti consapevoli che possono allontanare il ... Leggi su open.online

