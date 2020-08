Il Trono di Spade, Maisie Williams: "Non è sano per me guardare la serie" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Maisie Williams, una delle iconiche protagoniste de Il Trono di Spade, ha affermato che riguardare la serie per lei non è affatto salutare perché lo show le consumava la vita. Arya Stark è stato uno dei personaggi più interessanti de Il Trono di Spade, serie HBO diventata un cult e andata in onda dal 2011 fino al 2019, ma la sua interprete Maisie Williams è ben contenta che tutto sia finito e si è rifiutata di vedere l'ultima stagione perché troppo poco sano per lei. Durante un'intervista al The Late Late Show con James Corden, Maisie ... Leggi su movieplayer

makkox : e calcola che a me il trono di spade fa cacare :)))) - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Trono di Spade, Maisie Williams: 'Non è sano per me guardare la serie' - LED0MAS : raga idk dovrei riprendere a leggere il trono di spade - ydrva : la sigla del trono di spade mifa venire voglia di cavalcare un cavallo, attraversare la foresta e raggiungere il MIO castello - Mr_Tozzo : @coma_girl Io ho visto i Soprano. Mentre alla 4 puntata del Trono di Spade mi sono rotto le palle e ho smesso. -

Ultime Notizie dalla rete : Trono Spade L’ottava stagione del Trono di Spade è «tutta da rifare». Parola di Tywin Lannister: «Sono rimasto molto deluso» – Spoiler Open Il Trono di Spade, Maisie Williams: "Non è sano per me guardare la serie"

Maisie Williams, una delle iconiche protagoniste de Il Trono di Spade, ha affermato che riguardare la serie per lei non è affatto salutare perché lo show le consumava la vita. NOTIZIA di ILARIA SCOGNA ...

Game of Thrones: Sophie Turner si porta a casa il trono di Sansa Stark

Chissà se il buon Joe Jonas sarà costretto a urlare a Sophie Turner quella frase che abbiamo sentito nella sequenza finale di Game of Thrones (quando finalmente Sansa Stark si siede sul trono di Grand ...

Maisie Williams, una delle iconiche protagoniste de Il Trono di Spade, ha affermato che riguardare la serie per lei non è affatto salutare perché lo show le consumava la vita. NOTIZIA di ILARIA SCOGNA ...Chissà se il buon Joe Jonas sarà costretto a urlare a Sophie Turner quella frase che abbiamo sentito nella sequenza finale di Game of Thrones (quando finalmente Sansa Stark si siede sul trono di Grand ...